Roberto Carlos: «Inter leggermente favorita sulla Juve»

Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter tra le altre, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del Derby d’Italia contro la Juve

Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter tra le altre, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del Derby d’Italia contro la Juve. Le sue dichiarazioni:

«L’Inter contro il Barcellona mi ha impressionato per come ha gestito la partita. Se riproporrà lo stesso gioco dagli ottavi credo che possa fare strada in Champions».

ARGENTINI NELL’INTER – «Lautaro è un grande centravanti. Mi ricorda Filippo Inzaghi. Resta nell’ombra poi ti colpisce in un secondo con un guizzo vincente».

INTER – «Mi piacciono molto Barella e Skriniar. Ma ogni consacrazione arriva con la continuità nel tempo e non giocando bene soltanto una partita. Dimarco è un talento che si sta affermando».

JUVE-INTER – «Sarà molto tattica. Per me l’Inter è leggermente favorita anche se la Juve deve recuperare- Danilo Alex Sandro e Bremer hanno le potenzialità per giocare nella Nazionale ma c’è molta concorrenza da noi».