Roberto Carlos: «Le grandi puntino su Dybala»

L’ex stella brasiliana elogia l’argentino in uscita dalla Juve, spingendo le grandi squadre d’Europa a fare un talentino per lui

Roberto Carlos parla ai microfoni di DAZN e ha parole di elogio per Paulo Dybala, in scadenza dalla Juve e alla ricerca di una nuova squadra.

LA DICHIARAZIONE- «Paulo Dybala è un craque mondiale. Le grandi squadre dovrebbero puntare su di lui, ma non si sa cosa passi nella testa di queste persone. Dybala è un grandissimo attaccante, come si dice in portoghese: la porta per lui è sempre aperta»