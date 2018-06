Juventus, ecco Cancelo: arriva anche Rodrigo dal Valencia?

Dalla Spagna, Superdeporte (molto vicino al Valencia) riferisce il sondaggio bianconero per l’attaccante Rodrigo oltre a Joao Cancelo

La Juventus ha praticamente definito l’acquisto in entrata di Joao Cancelo dal Valencia. Tuttavia, dalla Spagna, rilanciano pesantemente le voci di calciomercato che vorrebbero la Vecchia Signora interessata ad un altro calciatore del Valencia, oltre a Joao Cancelo. Se per quest’ultimo, infatti, sembra profilarsi una chiusura dell’operazione entro il prossimo 30 giugno sulla base di quaranta milioni di euro a titolo definitivo, infatti, non sembra essere l’unico della rosa valenciana ad interessare i bianconeri. Secondo quanto riportato in Spagna dai colleghi di SuperDeporte, testata iberica molto vicina alle vicende del Valencia e che ha dato per primo l’accordo raggiunto per Cancelo, la Juventus ha chiesto informazioni al club iberico per l’attaccante Rodrigo.

L’attaccante Rodrigo, classe 1991, venne acquistato dal Valencia per 30 milioni di euro nel 2015 ed è reduce da 16 gol in stagione nel campionato spagnolo. Per ragioni di bilancio anche il suo cartellino è in uscita. Il contratto di Rodrigo scade nel giugno 2022 e, nonostante la clausola di 120 milioni dall’ultimo rinnovo contrattuale, il Valencia ha bisogno di far cassa per accontentare le richieste dell’UEFA sul Fair Play Finanziario. Anche la Juventus lo ha inserito tra i papabili in caso di una cessione di Higuain.