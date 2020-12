Rog: «A Cagliari sto benissimo, il nostro è un progetto giovane»

Tanta delusione per la mancata vittoria alla Sardegna Arena, che ha visto l’Inter trionfare. Ecco le parole di Rog al termine di gara

Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole.

«Dispiace perché potevamo portare a casa un risultato importante e di prestigio. Serviva più concentrazione, in particolare sulle palle inattive. Avevamo la gara in mano fino a un quarto d’ora dalla fine, di fronte c’era però un avversario forte che non molla mai e sugli episodi e i calci piazzati non siamo riusciti a resistere. Il mio rapporto con la squadra? Sto benissimo qui, stiamo facendo bene e c’è ambizione nella società come in ciascuno di noi. Pensiamo subito alla gara contro il Parma, bisogna imparare da partite e sconfitte come quella odierna per fare uno step ulteriore. Mi piace lottare per questi colori partita dopo partita, e oggi è stato bello duellare in mezzo al campo con Barella. Il nostro è un progetto giovane, quest’anno per la prima volta sono uno dei più esperti della rosa, anche oggi avevamo in campo tanti giovani e per questo bisogna crescere insieme grazie ai dettami di un mister preparato come Di Francesco».