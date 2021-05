Rog fissa l’obiettivo: «Vorrei tornare in campo a luglio»

Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari parlando anche del suo ritorno in campo: le parole del centrocampista

Marko Rog ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari parlando anche del suo ritorno in campo. Le parole del centrocampista.

ROG NON MOLLA MAI – «Ho lavorato davvero tanto, con passione e grande voglia per tornare al meglio in campo. Ogni giorno avevo doppio allenamento, era difficile ma sapevo qual era il mio obiettivo, per cosa stavo lavorando, quanta voglia avevo di tornare. Nel prossimo campionato spero di dimostrare di essere sempre lo stesso, di non essere cambiato».

SQUADRA – «Cosa mi è mancato? Il calcio ma soprattutto lo spogliatoio, mi sono mancati tutti i miei compagni».

SI TORNA IN CAMPO – «Grazie all’affetto dei tifosi, dei miei compagni e dei miei familiari sono riuscito a superare questo momento difficile, ora voglio continuare a lavorare, credo di poter essere pronto a luglio, in vista del ritiro».