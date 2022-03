Roma, tornata magica nel derby grazie ad un super Abraham

La Roma si prende il derby e torna magica grazie anche ad un super Tammy Abraham: l’attaccante inglese sempre più decisivo

La Roma strapazza la Lazio nel derby e torna magica grazie alla doppietta di un super Tammy Abraham. L’inglese in questo 2022 è in grande spolvero e sta trascinando a suon di gol i giallorossi sia in campionato e sia in Conference.

Solo Lewandowski ha segnato più di Abraham nei top 5 campionati Europei ed è suo anche il gol più veloce nella storia dei derby. Primo attaccante dopo Totti a segnare una doppietta contro la Lazio. Tutti numeri che rendono ancor più importante la stagione dell’attaccante inglese, oltre ad un grande lavoro per la squadra. Lo riporta la Gazzetta dello sport.