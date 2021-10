Roma, Adani consiglia Mourinho: «Ecco cosa farei per battere la Juventus»

Lele Adani in un’intervista ‘consiglia’ a Mourinho cosa fare con la sua Roma per battere la Juventus

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani si mette al posto di Mourinho e prova a consigliarlo su cosa fare per battere la Juventus, che stasera sfiderà la Roma. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «José deve restare fedele a quanto fatto sinora, ma senza avere fretta e dosando il ritmo. La Roma è in grado di attaccare in più modi: con gli uno contro uno, in profondità, ma anche tra le linee. Certo, ci saranno rischi da prendere, con Ibanez e Mancini che partecipano tanto alla manovra e ogni tanto sbagliano qualche lettura difensiva. Sono giovani, ci sta. Anche se la loro velocità sarà fondamentale per tentare di arginare gli strappi di Chiesa che è un solista eccezionale, come dall’altra parte Zaniolo»