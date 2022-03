Roma, ancora un gol nel recupero: nessuno come i giallorossi in Serie A

Contro l’Udinese, la Roma si è salvata nuovamente con un gol in extremis. E nel recupero nessuno segna quanto i giallorossi

Alla Dacia Arena contro l’Udinese, la Roma si è salvata nuovamente con una rete in extremis; quella di Lorenzo Pellegrini dagli undici metri. Si tratta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, del sesto gol stagionale nei minuti di recupero.

Nessuna squadra in Serie A ne ha fatti tanti quanto i giallorossi. A cinque ci sono Atalanta e Udinese, mentre a quattro Lazio, Spezia e Verona. Un’arma in più per la Roma di Mourinho che lascia però col fiato sospeso i tifosi per tutta la durata del match.