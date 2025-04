Roma, tre tifosi arrestati per spaccio di cocaina nei bagni della Curva Sud, la DDA indaga

Roma, tre tifosi arrestati per spaccio di cocaina: sulla rete di spaccio nella Curva Sud indaga la DDA, Direzione distrettuale antimafia

Tre membri del Gruppo Quadraro, frangia radicale del tifo della Roma, sono stati arrestati dalla Digos per spaccio di cocaina all’interno dello Stadio Olimpico. Gli uomini, già trasferiti in carcere, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’indagine, partita nel maggio scorso grazie a intercettazioni ambientali, ha rivelato – come riportato dal Messaggero – un’attività di spaccio ben strutturata nei bagni della Curva Sud. Tra gli indagati ancora a piede libero figura anche Angelo Senese, fratello di un noto narcotrafficante romano.

Il sistema messo in piedi appare organizzato e rodato, con centinaia di scambi documentati e una rete di approvvigionamento attiva anche nei quartieri del Tuscolano e di Tor Bella Monaca. A coordinare l’inchiesta è ora la Direzione distrettuale antimafia, che punta a risalire ai vertici dell’organizzazione e ad accertare eventuali legami con altri ambienti del tifo organizzato. Non si escludono nuovi sviluppi nelle prossime settimane, in un caso che getta un’ombra pesante sul mondo ultras della Roma.