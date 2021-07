Roma, oggi arriva Mourinho: chiesto un permesso speciale all’ASL

Arriva oggi a Roma José Mourinho per cominciare la sua avventura sulla panchina giallorossa, ma dovrà osservare cinque giorni di quarantena

Dopo l’ufficialità arrivata nel mese di maggio, oggi José Mourinho avrà il suo primo assaggio di Roma sbarcando nella Capitale. Lo Special One, però, arrivando dall’estero dovrà osservare un periodo di quarantena obbligatoria di 5 giorni. L’allenatore sarà così confinato a Trigoria fino al 7 luglio.

Come riportato da La Repubblica, la Roma aveva chiesto all’ASL un permesso speciale per annullare l’isolamento ma visto il periodo che si sta attraversando, e dato anche che Mourinho è stato a Londra, non è stato possibile ottenere questa deroga. Intanto sui social, lo Special One ha avvisato i tifosi giallorossi che è in partenza: “Sto arrivando”.