Roma, buone notizie dall'attacco: a Glasgow la risposta è stata positiva. Ora contro l'Udinese in campionato...

Roma, vittoria di carattere a Glasgow: l’attacco d’emergenza trascina i giallorossi. Buone notizie per Gasperini: ecco tutti i dettagli.

Niente Dybala, niente Ferguson, niente Bailey. Eppure la Roma espugna l’Ibrox Stadium con una prestazione di forza e intelligenza tattica, superando 2-0 i Rangers grazie ai gol di Soulé e Pellegrini e all’assist decisivo di Dovbyk. Una vittoria che vale più dei tre punti: testimonia la solidità di una squadra capace di reagire alle difficoltà, anche con un reparto offensivo ridotto all’osso.

L’attacco della Roma risponde presente

Senza i suoi uomini migliori, l’attacco della Roma non delude. Dybala resta ai box, ma i suoi compagni non fanno rimpiangere la sua assenza. Soulé, suo grande amico, apre le marcature con una zampata d’istinto, mentre Pellegrini — schierato nel ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco — sigla il raddoppio con un colpo di classe. Dovbyk completa il quadro, offrendo un assist da manuale e tanto lavoro sporco per la squadra.

Gasperini, che aveva chiesto una prova di maturità, la ottiene: la Roma trova equilibrio, concretezza e velocità nelle giocate. Pur con un solo vero cambio in panchina (El Shaarawy, entrato nella ripresa), il tridente “dell’emergenza” funziona e mostra automatismi da squadra vera. Passaggi rapidi, movimenti sincronizzati e scelte semplici ma efficaci permettono ai giallorossi di mettere in crisi la difesa scozzese.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Roma, una costanza che sorprende

Curiosamente, la Roma continua a segnare due reti con regolarità: è successo cinque volte nelle ultime quattordici gare tra campionato ed Europa League — contro Nizza, Verona, Parma, Fiorentina e, ora, Rangers. Un dato che testimonia la continuità offensiva, nonostante gli infortuni. Dybala, infatti, è partito titolare solo nel match contro il Parma, ma la squadra ha dimostrato di saper sopperire alle sue assenze con l’organizzazione e la compattezza del gruppo.

Prossima tappa: l’Olimpico

Domenica la Roma tornerà allo Stadio Olimpico per affrontare l’Udinese. Gli attaccanti restano contati, ma la fiducia non manca. Gasperini potrà contare su un gruppo unito e motivato, che a Glasgow ha mostrato di saper vincere anche senza le sue stelle.

La vittoria all’Ibrox rilancia la Roma in Europa e conferma una certezza: quando lo spirito di squadra e la mentalità superano le assenze, ogni partita può trasformarsi in un capolavoro giallorosso.