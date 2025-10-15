 Roma, arrivano buone notizie per il tecnico giallorosso Gasperini: quel giocatore è tornato ad allenarsi! Le ultime
Roma, buone notizie per Gian Piero Gasperini: recuperato un elemento importante della rosa in allenamento

Buone notizie per la Roma: dopo quasi due mesi di stop, Leon Bailey è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni. L’esterno giamaicano, fermo dallo scorso agosto a causa di una lesione miotendinea, intravede finalmente la possibilità di iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

Se da un lato il rientro di Bailey rappresenta un segnale incoraggiante per Gian Piero Gasperini, dall’altro c’è da registrare lo stop di Angeliño, costretto a svolgere lavoro personalizzato a causa di una bronchite asmatica.

Arrivato nella capitale durante la sessione estiva di mercato, il numero 31 non ha ancora avuto l’occasione di esordire in Serie A. Il suo recupero, però, lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni stagionali.

LEGGI ANCHE – Nuovo stadio Roma, vertice tra Comune e società: diffusa la nota del Campidoglio

