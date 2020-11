Roma, Boer positivo al Coronavirus: sia lui che Milanese out per il Genoa

Pietro Boer, terzo portiere della Roma, è risultato positivo al Coronavirus e sarà indisponibile per il match contro il Genoa

Pietro Boer, terzo portiere della Roma e aggregato alla squadra per la trasferta di Genova, è risultato positivo al Coronavirus e non sarà quindi disponibile per il match contro il Genoa. Sarà out anche Tommaso Milanese: il centrocampista ha dormito in stanza con Boer e di conseguenza, da protocollo, anche lui deve abbandonare il ritiro.

Il messaggio del portiere su Instagram: «Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma»