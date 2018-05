Roma, obiettivo Brahimi: offerti 25 milioni

La Roma al lavoro sul mercato: in Portogallo si parla di un’offerta per Brahimi, attaccante esterno del Porto

Terminata la stagione con il successo per 1-0 sul Sassuolo e l’accesso alla prossima Champions League, garantito dal terzo posto in classifica, la Roma comincia a pensare al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco in vista del prossimo campionato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi, sarebbe alla ricerca di un esterno offensivo e lo avrebbe individuato in Yacine Brahimi, giocatore del Porto di nazionalità algerina. Il club capitolino avrebbe già offerto ai portoghesi 25 milioni di euro per il calciatore.