Roma, Cafù: «Complimenti alla Roma per la Conference»

Le parole di Cafù sulla vittoria della Roma della Conference: «Vincere a Roma è difficile ma non impossibile»

In occasione della Soccer Aid, la partita di beneficenza organizzata da Unicef, Cafù ha commentato la vittoria della Roma della Conference League. Di seguito le sue parole.

«Vincere a Roma è difficile ma non impossibile. Abbiamo vinto, festeggiato, lo stiamo facendo fino ad oggi. Voglio fare i complimenti a Mourinho e a tutta la squadra, che ha fatto una bellissima stagione quest’anno arrivando a vincere la Conference League. Speriamo che possa continuare così. È una piazza nella quale quando si vince, si festeggia per molto tempo. Speriamo che i tifosi possano essere felici per quest’anno. Il paragone con lo scudetto del 2001? È tutto diverso, non si possono paragonare. Non è che eravamo più forti, noi abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo vinto tante belle cose. Questa squadra ha vinto lo stesso ma non si possono paragonare»