Roma, si cerca un attaccante: piace Higuain ma non solo

La Roma cerca un attaccante in grado di sostituire Dzeko. Piace Higuain ma non solo: tutti i nomi sulla lista giallorossa

Dopo il cambio di allenatore, la Roma si guarda intorno sul mercato per rinforzare la squadra e sostituire il partente Dzeko. Come spiega Il Messaggero, sono vari i nomi sulla lista giallorossa. Il sogno è Higuain, per il quale la società capitolina ha chiesto informazioni alla Juve: spaventa l’ingaggio, di 7 milioni più bonus, che rende quasi impossibile l’affare.

Gli altri profili che piacciono sono quelli di Petagna, Pavoletti e Ismaily dello Shakthar e dunque pupillo di Fonseca.