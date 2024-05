Prandelli e le italiane in Europa: «DE ROSSI può sorprendere, GASPERINI ha Scamacca». La PREVISIONE sul futuro club di THIAGO MOTTA

Le parole di Cesare Pradelli, ex ct dell’Italia, sul percorso delle squadre italiane in Europa in questa e nella prossima stagione

Ex ct della Nazionale e con grandi frequentazioni nei club, Cesare Prandelli fa il punto sull’Europa delle italiane oggi e domani. Ecco alcuni estratti dall’intervista a La Gazzetta dello Sport.

DE ROSSI – «Daniele non ha bisogno di consigli. Il Bayer Leverkusen è solido e sicuro di sé, a maggior ragione dopo aver vinto la Bundesliga. Ma nelle Coppe europee basta poco per rovesciare una qualificazione. La Roma deve provare a sorprendere i tedeschi con qualcosa che non si aspettano e a cui non sono abituati. Daniele è intelligente e coraggioso: troverà le chiavi giuste. Un gol può riaprire il discorso e spostare l’aspetto psicologico… Servirà qualcosa di storico e un pizzico di fortuna ai giallorossi per andare in finale di Europa League. Penso a un colpo di Dybala, Lukaku o Pellegrini. Però… Percentuali non ne do. Più che i numeri, serviranno le emozioni. Daniele è un leader carismatico e in poco tempo è diventato un punto di riferimento per la squadra. È sempre stato un ragazzo molto intelligente e preparato. E sono convinto che abbia imparato molto anche dall’esperienza sfortunata alla guida della Spal».

XABI ALONSO – «Lo spagnolo ha un certo tipo di calcio nel sangue ed è stato bravo a trasmetterlo alla propria squadra. A Xabi Alonso piace costruire dal basso, ma per poi arrivare il più velocemente possibile in area. Non confondiamo il suo modo di giocare con il possesso palla fine a se stesso, che per fortuna sta passando di moda dopo aver fatto retrocedere diverse piccole squadre in passato. Il calcio è velocità, spazio, tempo: ed è importante avere giocatori abili a saltare l’uomo».

L’ATALANTA STUPISCE – «L’aspetto che più mi impressiona è che ogni anno si rinnova e cambia giocatori, ma è sempre evidente la mano di Gasperini. Non a caso sono molti i tecnici che provano a imitarlo. Gasp è abile a esaltare le qualità e le caratteristiche dei suoi ragazzi. Basta vedere Scamacca…».

IL BOLOGNA IN CHAMPIONS VALE UNO SCUDETTO – «Sì, perché sarebbe un qualcosa di storico. Sarei contento per Thiago. A inizio stagione l’avevo indicato come l’allenatore emergente più interessante. Il Bologna è l’unica squadra italiana che non ha un sistema rigido: Thiago mantiene la fantasia dei giocatori, che infatti esprimono grande felicità in campo».

DOVE ANDRA’ MOTTA – «Avrà l’imbarazzo della scelta. Vederlo sulla panchina della Juventus non mi stupirebbe».