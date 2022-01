Roma, tutto sul centrocampista: tra Grillitsch e Kamara spunta Tousart

La Roma dopo aver quasi chiuso per Maitland Niles, ora punta il centrocampista: Tousart spunta fra Grillitisch e Kamara

Dopo aver quasi chiuso il colpo Maitland Niles per la fascia, la Roma sta pensando anche ad un innesto per il centrocampo.

Pinto ha in cima alla lista Kamara del Marsiglia, ma non è semplice. La strada che porta al centrocampista francese è in salita per il costo, nonostante il contratto in scadenza a giugno. Le alternative sono Grillitsch da tempo nei radar della dirigenza giallorossa, ma spunta anche il nome di Tousart. A riferirlo il Corriere dello Sport.