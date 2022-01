Roma, spunta un no vax: Pinto a lavoro per convincerlo

La Roma oltre al caos Covid deve fare i conti con un giocatore no vax: Pinto al lavoro per convincerlo

La Roma oltre a dover fare i conti con i casi di Covid all’interno della squadra, deve anche porre attenzione ad un no vax all’interno del gruppo.

Thiago Pinto è già al lavoro per convincerlo visto che dal 10 gennaio, con il nuovo decreto, non potrebbe più scendere in campo se non con vaccino o guarigione dal Covid. A riferirlo il Messaggero.