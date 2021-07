Roma, per la fascia si segue la pista che porta ad Alex Telles

La Roma ha individuato in Alex Telles il nome per coprire l’assenza di Spinazzola: si lavora con lo United per un prestito

Per la fascia sinistra della Roma è spuntato il nome di Alex Telles. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale.

Il terzino sinistro del Manchester United ha giocato poche partite in stagione ma è reputato dalla società capitolina un giocatore di qualità. I giallorossi lo vorrebbero, inizialmente, acquisire in prestito per dare a Josè Mourinho un sostituto affidabile per l’assenza di Leonardo Spinazzola.