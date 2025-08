Roma, caso Pellegrini: fuori dal ritiro e fuori dai piani?

Roma, c’è un caso Pellegrini? Il capitano giallorosso è fuori dal ritiro e anche dai piani di Gasperini? Le ultime

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini riparte senza il suo capitano. Lorenzo Pellegrini non è stato convocato per l’amichevole contro il Lens e neppure per il ritiro in Inghilterra. Il centrocampista resterà a Trigoria per proseguire il recupero dopo l’intervento chirurgico al tendine del retto femorale, eseguito a maggio in Finlandia. Un infortunio serio che lo tiene lontano dai campi da mesi e che richiederà ancora tempo: il suo rientro in gruppo è previsto non prima di fine agosto, mentre per rivederlo in partita si dovrà attendere dopo la sosta di settembre.

A complicare ulteriormente la situazione c’è stato anche un intervento di rinoplastica, effettuato proprio nei giorni del raduno. Il tempismo ha suscitato perplessità all’interno dell’ambiente giallorosso, tanto più che le parole di Gasperini in conferenza stampa sono suonate tutt’altro che concilianti: «Pellegrini? A tutti piaceva quel giocatore che segnava, ma oggi contano mentalità e spirito di squadra». Un messaggio chiaro, che sembra mettere in discussione il ruolo del numero 7 nel nuovo corso romanista.

Anche il club sembra interrogarsi sul futuro del giocatore. Il contratto di Pellegrini scade nel 2026, ma non risultano trattative in corso per un eventuale rinnovo. Il suo ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione rappresenta un peso significativo sul bilancio, soprattutto dopo un’annata da appena due gol in 25 presenze.

Secondo gazzetta.it, la Roma avrebbe provato a offrirlo alla Juventus in uno scambio con McKennie, ma i bianconeri avrebbero risposto mostrando più interesse per Cristante. Napoli e Fiorentina, che si erano fatte avanti a gennaio, si sono già tirate indietro. Resta la pista araba, per ora poco gradita al giocatore.

Il rischio di arrivare al termine del contratto con un Pellegrini separato in casa è tutt’altro che remoto. E intanto, la nuova Roma comincia senza di lui.