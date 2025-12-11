Roma, contro il Celtic è vietato sbagliare: Gasperini pensa a questa formazione per provare ad ottenere i tre punti

Roma, i giallorossi sono costretti a vincere contro il Celtic per rilanciarsi anche in Europa League. Gasperini pronto a puntare sul tridente ‘leggero’

La Roma vola a Glasgow con un solo obiettivo: rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. Questa sera, alle 21, i giallorossi sfideranno il Celtic in Europa League in una gara che può rappresentare la svolta psicologica e tecnica per il gruppo. Per l’occasione, il tecnico ha deciso di affidarsi all’attacco “leggero”, puntando su Paulo Dybala nel ruolo di falso nove, una soluzione che possa restituire fluidità e imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra.

Da un’anima all’altra di Glasgow

Poco più di un mese dopo il successo contro i Rangers, la Roma torna nella stessa città per affrontare l’altra grande rivale scozzese, il Celtic. Una sfida affascinante ma diversa per carico emotivo. A novembre, come ricorda La Gazzetta dello Sport, i giallorossi arrivarono in Scozia dopo la sconfitta contro il Milan, partita che aveva comunque lasciato spiragli positivi grazie alla buona prestazione e al rigore fallito nel finale.

Oggi la situazione è completamente differente: la Roma si presenta a Glasgow con il peso delle due cadute contro Napoli e Cagliari, gare in cui la squadra è parsa scarica, priva di idee e incapace di rendersi realmente pericolosa. Zero gol segnati e un numero esiguo di occasioni create rappresentano il quadro di una formazione che deve ritrovarsi in fretta.

Dybala al centro del progetto

In conferenza stampa, il tecnico ha confermato il pieno recupero di Dybala: “Ha una settimana di lavoro in più e ha superato l’influenza. È in grado di giocare tutta la partita”. Una notizia fondamentale per la Roma, che ritrova il suo uomo più creativo e decisivo. Accanto a lui potrebbe brillare anche Soulé, chiamato a dare qualità tra le linee e ad aumentare la pericolosità negli ultimi metri.

La vera sfida, però, riguarda l’efficacia del reparto offensivo. Storicamente, nel gioco dell’allenatore giallorosso, la spinta sulla trequarti e il guizzo negli ultimi venti metri sono elementi chiave. Proprio questi elementi sono mancati nelle ultime uscite della Roma. I numeri parlano chiaro: in Serie A i giallorossi completano soltanto il 31,8% dei dribbling tentati (74 su 233), e appena nove di questi hanno generato un tiro. Nessuna squadra ha fatto peggio.

Una gara che vale più dei tre punti

Per la Roma, quella di Glasgow non sarà solo una partita europea, ma un crocevia decisivo per ritrovare fiducia, idee e identità. Un risultato positivo potrebbe segnare l’inizio della risalita, mentre una nuova frenata complicherebbe ulteriormente una stagione già ricca di incertezze.