Roma, col Sassuolo il battesimo di Zaniolo. Ora è diventato già grande

Roma, lo scorso dicembre col Sassuolo iniziò a brillare la stella di Zaniolo. Il classe ’99 cerca di ripetersi domenica contro i neroverdi

Era una fredda giornata dello scorso dicembre quando il Sassuolo di Roberto De Zerbi faceva visita alla Roma nel periodo natalizio dello scorso campionato. Il periodo, per l’allora squadra di Di Francesco, non era dei più positivi. In contemporanea, si stava affacciando al grande calcio un giovane di belle speranze chiamato Nicolò Zaniolo. Già da qualche mese il tecnico lo stava schierando con regolarità, ma quella partita segnò una svolta.

Nel secondo tempo di quel match, con una cavalcata di qualità invidiabile, realizzò il suo primissimo gol in Serie A. Ne seguiranno altri nella stagione scorsa, ma quello ha un sapore speciale. Perché è stato il primo, perché è stato sotto la Sud, perché ha segnato il suo definitivo approdo nel mondo dei grandi. Nove mesi dopo, quante cose sono cambiate. Sulla panchina c’è Fonseca, la Roma ha la necessità di accelerare e mettersi alle spalle l’ultima annata.

Una certezza, in ancora tanti dubbi, il tecnico ce l’ha. E si chiama proprio Nicolò Zaniolo. Nonostante gli impegni con la Nazionale Under 21 sarà schierato regolarmente titolare nell’undici iniziale anti Sassuolo. Il primo gol in questo campionato non è ancora arrivato, solo i pali colti nel derby gliel’hanno negato. Ci proverà ancora, domenica, contro la squadra che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Chissà che adesso non ce ne possa essere un altro.