Roma Como, Massara sicuro: «Vogliamo fare bene. Mercato? Penso che la trattativa per quel giocatore…»

Roma Como, Massara ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nel pregara

Nel pre‑partita di Roma–Como, il direttore sportivo Massara ha offerto un aggiornamento importante sul momento dei giallorossi, toccando temi di mercato e rendimento dei giocatori. Massara ha parlato con chiarezza della situazione di Evan Ferguson e della rosa della Roma, rispondendo alle voci sull’eventuale partenza dell’attaccante e dribblando le speculazioni su altri nomi caldi del mercato come Joshua Zirkzee.

Secondo il direttore sportivo della Roma, non c’è alcuna trattativa in corso per la cessione di Ferguson: «Non ho mai sentito parlare di questa eventualità», ha affermato Massara, sottolineando che il giovane centravanti sta lavorando bene e ha mostrato segnali positivi, meritando fiducia e continuità nel progetto tecnico. La posizione di Ferguson nella Roma resta quindi saldo, con il club che punta a valorizzarlo nel corso della stagione.

Massara ha provato anche a fare chiarezza sulle numerose voci di mercato che coinvolgono la Roma in vista della sessione di gennaio. In particolare, il DS ha parlato del nome di Zirkzee, spesso accostato alla squadra capitolina negli ultimi giorni. Pur ribadendo che non si possono escludere opportunità interessanti, Massara ha fatto capire che al momento non esistono trattative concrete per il giocatore e che molte delle indiscrezioni restano mere speculazioni giornalistiche.

Il dirigente giallorosso ha anche spiegato che la Roma è pronta a cogliere eventuali occasioni di mercato che possano migliorare la rosa, soprattutto in attacco, ma solo se tali opportunità saranno realmente vantaggiose per la squadra. Massara ha rimarcato che ogni possibile acquisto dovrà portare un valore aggiunto sotto l’aspetto tecnico e tattico, senza creare confusione all’interno della rosa.

Con queste parole, il direttore sportivo Massara ha cercato di rassicurare i tifosi della Roma e stemperare alcune delle voci più insistenti sul mercato invernale, sottolineando l’importanza della stabilità e della crescita interna per il prosieguo della stagione.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A