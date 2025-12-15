Roma-Como streaming gratis live? Che sorpresa per i tifosi giallorossi

Questa sera si chiude la 15° giornata di Serie A: in campo, alle 20.45, Roma-Como. Una partita che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Da un lato i giallorossi, reduci dalla convincente vittoria contro il Celtic in Europa League, dall’altro i lariani, che invece devono rialzare la testa dopo il pesante 4-0 patito contro l’Inter.

Una sfida tutta da vivere insomma, perciò ecco le info su dove vedere Roma-Como in streaming. Con una gran bella notizia per i tifosi capitolini.

Roma-Como streaming: su DAZN c’è una nuova offerta per i tifosi della Lupa

L’offerta di DAZN per vedere la Roma è veramente notevole. In pratica, con il DAZN Pass Goal a 19,99€ per un mese potrai vedere tutte le partite della Roma in campionato. Non sono poche, ben 5 match tra cui alcune partitissime e scontri diretti, compresa la partita di questa sera contro il Como. Eccole nel dettaglio:

Roma-Como, 15 dicembre ;

; Juventus-Roma, 20 dicembre ;

; Roma-Genoa, 29 dicembre ;

; Atalanta-Roma, 3 gennaio ;

; Lecce-Roma, 6 gennaio.

La cosa bella è che non dovrai impegnarti per un anno: basta investire 19,99€ per un mese e stop, potrai guardare queste 5 partite senza ulteriori spese. Dunque, non ci sono vincoli di alcun tipo: finito il mese, l’abbonamento scade e non si paga più nulla. Per sfruttare questa iniziativa, basta andare sul sito di DAZN, scegliere il pass mensile Goal da 19,99€, premere su “Scegli Goal” ed effettuare il pagamento.

Roma-Como: le probabili formazioni

Gasperini non ha ancora definito completamente l’undici titolare. In attacco il dubbio principale riguarda il ruolo di riferimento offensivo: Ferguson è in lizza per completare il reparto con Soulé e Pellegrini pronti ad agire da rifinitori. Le condizioni di Dybala non sono ancora al top.

A centrocampo ci sarà spazio per Koné e Cristante, mentre sulle corsie esterne il tecnico dovrebbe affidarsi a Wesley e a uno tra Rensch e Tsimikas, con il primo favorito. In difesa, davanti a Svilar, il trio dovrebbe essere composto da Mancini, Ndicka e Hermoso.

Non ci saranno Dovbyk, ancora fermo per infortunio, ed El Aynaoui fuori dalla lista dei convocati, impossibilitato a restare a Roma poiché il Marocco non ha concesso la proroga per la partenza verso la Coppa d’Africa.

Per il Como, Fabregas ha due assenze importanti, ma pensa di sfruttare l’ultima gara a disposizione di Diao prima che raggiunga la propria nazionale. L’attaccante potrebbe partire titolare, ma l’ipotesi più probabile è che venga schierato Douvikas come prima punta, con Diao spostato sull’out sinistro. Qualora il tecnico optasse per Jesus Rodriguez, più indietro nelle gerarchie, sarebbe lui a giocare al centro dell’attacco.

Alle spalle della punta ci saranno Addai e Paz. A centrocampo, senza lo squalificato Perrone, toccherà a Da Cunha e Caqueret. In difesa agiranno Ramon e Diego Carlos, mentre sugli esterni ci sono ancora valutazioni in corso: Smolcic è leggermente favorito su Vojvoda, mentre Valle sembra avanti rispetto a Moreno. In porta ci sarà Butez, confermato titolare.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.