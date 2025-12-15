DAZN offerte dicembre 2025: tifosi della Roma, ecco il regalo di Natale!

Archiviata la convincente vittoria contro il Celtic in Europa League, la Roma si prepara a rituffarsi nella Serie A. Gasperini suona la carica, invitando al tempo stesso i suoi a mantenere alta l’attenzione: le prossime settimane saranno determinanti per misurare le reali aspirazioni europee dei giallorossi.

Guarda 5 partite della Roma su DAZN a 19,99€

Il calendario della Serie A 2025-2026 metterà la Roma di fronte a sfide con le dirette concorrenti per la zona Champions, rendendo il prossimo mese un banco di prova fondamentale. A partire dal match di questa sera Roma-Como. In vista di queste sfide che infiammeranno l’Olimpico e non solo, arriva anche una notizia che farà felici i sostenitori romanisti: tra le offerte di DAZN di dicembre ce n’è una particolarmente vantaggiosa per chi desidera seguire le partite della squadra capitolina.

DAZN offerte dicembre: che gran bella notizia per i tifosi giallorossi

L’offerta di DAZN è imperdibile per i tifosi della Roma. In pratica, con il DAZN Pass Goal a 19,99€ per un mese potrai vedere tutte le partite della Roma in campionato. Non sono poche, ben 5 match tra cui alcune partitissime e scontri diretti. Eccole nel dettaglio:

Roma-Como, 15 dicembre ;

; Juventus-Roma, 20 dicembre ;

; Roma-Genoa, 29 dicembre ;

; Atalanta-Roma, 3 gennaio ;

; Lecce-Roma, 6 gennaio.

La conferma di questo arriva direttamente da DAZN: guarda questa immagine.

La cosa bella è che non dovrai impegnarti per un anno: basta investire 19,99€ per un mese e stop, potrai guardare queste 5 partite senza ulteriori spese. Dunque, non ci sono vincoli di alcun tipo: finito il mese, l’abbonamento scade e non si paga più nulla. Per sfruttare questa iniziativa, basta andare sul sito di DAZN, scegliere il pass mensile Goal da 19,99€, premere su “Scegli Goal” ed effettuare il pagamento.

Tutte le altre oerte di DAZN

Tutte le gare del campionato di Serie A sono disponibili in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra del cuore

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore e può essere una buona opzione per chi vuole vedere tutte le partite della Roma da qui alla fine dell’anno.