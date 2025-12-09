Roma, Gasperini suona la carica dei suoi. Nel frattempo il mercato potrebbe lasciare qualche indiscrezione

Roma, il grido di battaglia di Gasperini non lascia dubbi soprattutto in vista del calciomercato

Il Corriere dello Sport dedica un focus al mal di gol della Roma. La filosofia di Gasperini nella Capitale si scontra con la dura realtà: il «voglio recuperare tutti» e il «si può giocare anche senza centravanti» non stanno producendo i frutti sperati. Se l’allenatore sta cercando di smentire la sua fama di integralista valorizzando la rosa a disposizione, l’assenza di un bomber vero e proprio si sta rivelando un limite strutturale. L’esperimento del falso nove, che aveva dato segnali positivi, ora mostra la corda con il calo di forma dei “centravanti tascabili” Baldanzi e Dybala. Emerge così la mancanza non solo di un goleador, ma anche di quell’ala fisica e dal dribbling facile che Gasperini aveva richiesto in estate.

I numeri sono impietosi: nel 2025, i cinque giocatori alternati nel ruolo di prima punta hanno segnato complessivamente solo 18 reti. Dovbyk ne ha realizzate 10, ma con un solo gol tra fine marzo e fine settembre. Ferguson, dopo il lungo infortunio, ha segnato appena due volte in 400 giorni. Baldanzi è a secco da un anno intero. Dybala, condizionato dagli infortuni, ha segnato solo 5 gol in 28 partite, con un digiuno di otto mesi.

La Roma si ritrova così con l’undicesimo attacco del campionato, con soli 15 gol in 14 partite, appena 4 in più dell’ultima in classifica. E non per mancanza di tentativi: la squadra cerca la porta (180 conclusioni, sesto dato in Serie A), ma le serve una media di 12 tiri per segnare un gol. Un’enormità.

Il gioco di Gasperini ha finora mascherato queste carenze, ma il campionato sta inesorabilmente portando a galla i problemi. La zona Champions, difesa con i denti dal quarto posto, è ora l’obiettivo minimo, mentre i sogni di gloria cullati per settimane sembrano allontanarsi, dissolti dalla mancanza di cinismo sotto porta.