Offerta DAZN imperdibile per i tifosi della Roma: ecco cosa include e prezzo

Dopo la vittoria convincente contro il Celtic in Europa League, la Roma si rituffa nella Serie A. Gasperini suona la carica: sarà un mese importante per la squadra giallorossa, che affronterà partite fondamentali per ribadire le proprie ambizioni europee.

Il calendario della Serie A 2025-2026 vedrà i capitolini sfidare alcune squadre con cui lotteranno fino alla fine per un posto in Champions. I tifosi vorranno viverle con tutto il loro entusiasmo, e a tal proposito c’è una bellissima notizia: DAZN ha lanciato un’offerta veramente imperdibile per chi vuole vedere le partite della Roma. Andiamo a scoprirla.

Guarda 5 partite della Roma in campionato a 19,99€

L’offerta DAZN per i tifosi della Roma

In pratica, con il DAZN Pass Goal a 19,99€ per un mese potrai vedere tutte le partite della Roma in campionato. Non sono poche, ben 5 match tra cui alcune partitissime e scontri diretti. Eccole nel dettaglio:

Roma-Como, 15 dicembre ;

; Juventus-Roma, 20 dicembre ;

; Roma-Genoa, 29 dicembre ;

; Atalanta-Roma, 3 gennaio ;

; Lecce-Roma, 6 gennaio.

La conferma di questo arriva direttamente da DAZN: guarda questa immagine.

La cosa bella è che non dovrai impegnarti per un anno: basta investire 19,99€ per un mese e stop, potrai guardare queste 5 partite senza ulteriori spese. Dunque, non ci sono vincoli di alcun tipo: finito il mese, l’abbonamento scade e non si paga più nulla. Per sfruttare questa iniziativa, basta andare sul sito di DAZN, scegliere il pass mensile Goal da 19,99€, premere su “Scegli Goal” ed effettuare il pagamento.

Per il prossimo mese della Roma l’obiettivo è fare più gol e vincere

Gasperini sta provando a sfruttare l’intera rosa, abbandonando in parte le etichette di rigidità tattica che lo accompagnano da anni, ma l’assenza di un attaccante di peso si sta rivelando un ostacolo difficilissimo da superare.

L’idea di giocare senza una punta tradizionale aveva dato qualche segnale incoraggiante, ma con il calo di rendimento di Baldanzi e Dybala, entrambi utilizzati da “centravanti improvvisati”, la soluzione ha perso efficacia. Il tecnico aveva chiesto in estate un’esterno potente e abile nell’uno contro uno, ma quella figura non è mai arrivata, lasciando la squadra priva sia di un finalizzatore sia di un’alternativa fisica sul fronte offensivo.

I dati raccontano una situazione allarmante: nel 2025 i cinque giocatori impiegati da prima punta hanno totalizzato soltanto 18 reti. Dovbyk, il migliore, si è fermato a 10 gol, ma ha segnato appena una volta in sei mesi. Ferguson, rientrato dopo un lungo stop, ha trovato la porta soltanto due volte in oltre un anno. Baldanzi non segna da dodici mesi, mentre Dybala, frenato dai problemi fisici, ha messo insieme appena cinque gol in 28 apparizioni e non va a bersaglio da otto mesi.

Il risultato è impietoso: la Roma ha il decimo attacco della Serie A, con appena 15 gol in 14 giornate, solo quattro in più dell’ultima della classe. E il problema non è certo la produzione di gioco: i giallorossi hanno tirato 180 volte, il sesto dato del campionato, ma servono in media 12 conclusioni per segnare. Numeri troppo alti per pensare di competere per traguardi d’eccellenza.

Finora lo stile di Gasperini è riuscito a nascondere molte lacune, ma il campionato sta lentamente riportando tutto in superficie. Il quarto posto, difeso con fatica, diventa l’obiettivo minimo, mentre le ambizioni maturate nelle settimane migliori si stanno allontanando, logorate da una squadra che costruisce tanto ma concretizza pochissimo.