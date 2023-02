Roma-Cremonese, polemico Dessers: esultanza sotto la Sud e scintille in campo

Roma-Cremonese, polemica esultanza di Dessers dopo il rigore che ha portato in vantaggio gli ospiti: cosa è successo

(Carlo Pranzoni inviato all’Olimpico) – Dessers ha sbloccato Roma-Cremonese di Coppa Italia al 27′ con un calcio di rigore sul quale Rui Patricio non è arrivato.

A scatenare le polemiche è stata però l’esultanza dell’attaccante grigiorosso, corso a zittire la Curva Sud che, prima della battuta della massima punizione, lo aveva fischiato. Scintille in campo e giallo per il giocatore, oltre che per Mancini.