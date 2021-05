Roma, Curva Sud contro i giocatori: «Voi romanisti per contratto»

Tensione a Trigoria dove i tifosi hanno manifestato nei confronti dei calciatori per la stagione ritenuta deludente. L’accaduto

Non è bastata la bella prestazione della Roma per far tornare il sereno a Trigoria. Un folto capannello dei tifosi si è presentato a Trigoria per manifestare il loro sdegno verso la squadra. Uno striscione abbastanza eloquente, come riporta il Corriere dello Sport.

STRISCIONE – «Noi a prescindere e ad oltranza romanisti per sempre, voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai!».