Di Francesco nel post partita: «Abbiamo sofferto le loro ripartenze, hanno creato tanto e meritato la vittoria. Noi abbiamo sbagliato scelte»

Una sconfitta pesante per la Roma, che dopo il brutto pareggio con il Chievo, si è vista rifilare tre gol dal Real Madrid. Adesso bisogna ripartire, perché domenica c’è la trasferta di Bologna e poi Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky Sport ha rilasciato queste dichiarazioni: «Credo che nel primo tempo abbiamo sofferto le loro imbucate. Sapevamo di giocare contro una squadra che ha facilità nel palleggio e nel mandare gli altri in porta, cosa che abbiamo fatto poco noi. Siamo ripartiti bene in 4-5 situazioni ma a livello tecnico abbiamo sbagliato tantissimo. Sapevamo che ci avrebbero lasciato qualche spazio ma ha vinto la squadra che ha creato tante occasioni. Il fatto di essere poco qualitativi deve cambiare perché non puoi ridargli ogni volta la palla. Siamo mancati nelle scelte finali».

Ma a preoccupare Di Francesco sono soprattutto i senatori: «Se mi devo preoccupare in questo momento mi preoccupo in senso generale anche se oggi delle cose buone ci sono state. Dall’altra parte vedevo una squadra molto forte. Dobbiamo essere bravi a rimetterci in sesto in campionato, a recuperare i giocatori forti che ci hanno trascinato anche in passato in molte situazioni. Da loro ci aspettiamo tutti qualcosa di più».