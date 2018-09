Real Madrid-Roma: formazioni ufficiali e diretta live – Champions League 2018/2019

Real Madrid-Roma, prima giornata gruppo G Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la prima parentesi di ieri sera, con Napoli e Inter che hanno fatto il loro esordio, è arrivato il momento anche per la Roma di iniziare la propria Champions League. I giallorossi ripartono dalla semifinale dello scorso anno e sembrano intenzionati a fare bene anche quest’anno. L’inizio non sarà dei più agevoli perché di fronte ci sarà il Real Madrid tri campione uscente. I ragazzi di Di Francesco però daranno sicuramente il massimo per cercare di ottenere un risultato positivo che risolleverebbe anche gli animi dopo un inizio di campionato non certo entusiasmante.

Real Madrid-Roma: diretta live e sintesi

Real Madrid-Roma: formazioni ufficiali

Real Madrid-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Entrambe le squadre vengono da un pareggio in campionato e saranno dunque desiderose di riscatto. Lopetegui sembra intenzionato a schierare un 4-3-1-2 con Isco trequartista alle spalle di Benzema e Bale. In mediana è atteso il ritorno di Casemiro dopo il turno di riposo in Liga, insieme a Modric e Kroos. Tra i pali invece Courtois dovrebbe avere la meglio su Navas. Dall’altra parte Di Francesco sta pensando di riproporre il 4-3-3 co Derossi vertice basso e Nzonzi e Cristante mezz’ali. In attacco solito tridente con Under ed El Shaarawy sulle fasce, con Dzeko, alla ricerca del gol perduto.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Asensio. All. Lopetegui

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Real Madrid-Roma: i precedenti del match

La Roma si affida alla Champions per dimenticare i dolori del campionato. Tuttavia rischia di non essere così facile, perché di fronte avrà il Real Madrid del nuovo corso Lopetegui. I blancos sono un avversario che a Roma conoscono bene, avendolo già incontrato in 10 occasioni. Nelle 5 trasferte al Bernabeu affrontate dai giallorossi il bilancio è molto equilibrato: 2 vittorie a testa e un pareggio. Tuttavia l’ultima sfida risale agli ottavi di finale di Champions League del 2016, quando gli spagnoli si imposero per 2-0 grazie alle reti di Ronaldo e James Rodríguez.

Real Madrid-Roma: l’arbitro del match

Sarà il 45enne olandese Bjorn Kuipers l’arbitro per questo Real Madrid–Roma. Kuipers è un arbitro molto espero, che ha diretto decine di gare internazionali. E’ stato anche il quarto ufficiale nella finale dei Mondiali tra Francia e Croazia. L’olandese ha già diretto 15 volte una squadra italiana, e in cinque di queste occasioni proprio la Roma.

Real Madrid-Roma Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su Rai 1 oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e RaiPlay o, per gli abbonati, su NOW TV.