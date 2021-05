Roma, domenica l'ultima di Dzeko? La MLS chiama ma Mou...

Domenica potrebbe essere l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia della Roma: la MLS chiama ma Mourinho non vorrebbe cederlo

Quella di domenica sera potrebbe essere l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia della Roma. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la possibilità c’è, nonostante ci sia ancora un anno di contratto. Un contratto pesante da 7,5 milioni di euro annui che determina un fiume di considerazioni e valutazioni. Vista anche l’offerta che i Los Angeles Galaxy hanno fatto pervenire al centravanti, il dubbio è lecito averlo. Per domenica l’obiettivo principale è quello di portare a casa il gol numero 120 con la maglia della Roma, tanto per fare cifa tonda e per difendere il settimo posto in campionato. Poi da lunedì ogni momento è buono per parlare con Mourinho e schiarirsi le idee.

Il tecnico portoghese ha bisogno di capire quanta voglia ha ancora Dzeko di essere il centravanti della Roma e Edin ha voglia di capire quanto il tecnico è disposto ancora a puntare e a credere in lui nonostante i 35 anni. Per sostituire il bosniaco, Belotti è da tempo un’idea. Poi piace Depay su cui Pinto sta lavorando da un po’ essendo svincolato. Altra ipotesi è Carlos Vinicius. Infine c’è il sogno Vlahovic.