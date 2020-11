Roma e Covid, l’Armenia annulla la convocazione di Mkhitaryan

Mkhitaryan non prenderà parte agli impegni dell’Armenia a causa delle difficile situazione Covid in casa giallorossa

Niente Nazionale per Henrikh Mkhitaryan. L’Armenia infatti, vista la situazione Covid-19 difficile in casa Roma, ha deciso di annullare la convocazione del calciatore giallorosso.

«Considerando la velocità con cui il Covid si sta diffondendo e il protocollo di isolamento che deve osservare la Roma dopo gli ultimi casi confermati, Mkhitaryan non si unirà ai compagni di Nazionale in vista dei prossimi due match in programma». La motivazione della Nazionale armena.