Roma, ecco il piano per blindare Zaniolo e Pellegrini

Il gelo nella trattativa tra Pallotta e Friedkin prepara un esodo da 145 milioni: così i gioielli Zaniolo e Pellegrini saranno salvi

Il gelo che ha avvolto la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma non è una bella notizia per i dirigenti, chiamati a fare i salti mortali per portare liquidità nelle casse giallorosse.

La Gazzetta dello Sport spiega che Petrachi farà di tutto pur di non cedere i due gioielli Pellegrini e Zaniolo. L’elenco di quelli da subito sul mercato è lungo, tenendo conto che per alcuni si farà solo cassa e risparmio d’ingaggio, mentre per altri anche plusvalenza. Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kluivert, Under, Pastore, Perotti e il baby Riccardi hanno virtualmente la valigia pronta, senza contare i rientranti Olsen, Coric e Gonalons.