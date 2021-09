Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

GOL – «È da tanto tempo che non vivevo un’emozione del genere. Correre sotto i tifosi per un gol vittoria è speciale, mi farò trovare sempre pronto per certi momenti. Bisogna saper aspettare e lavorare, poi le cose andranno bene. Si respira un’atmosfera magica, c’è entusiasmo tra tifosi e squadra. Manteniamo alto questo clima per le prossime partite».

MOURINHO – «È la sua millesima panchina, è un’emozione speciale e siamo contenti, soddisfatti di questa quinta vittoria consecutiva. Ce la godiamo».