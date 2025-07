Roma, il giorno di Evan Ferguson: oggi visite mediche e firma

Evan Ferguson è il nuovo attaccante della Roma: arrivato ieri sera, oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà con i giallorossi

C’è da scommetterci: ieri sera, quando Evan Ferguson è atterrato all’aeroporto di Ciampino, il primo pensiero sarà stato quello di aver fatto la scelta giusta. Ad accoglierlo c’erano circa 70 tifosi della Roma, tra cori, applausi e selfie, pronti a fargli sentire da subito calore e appartenenza. Non una folla oceanica, ma abbastanza per dare il benvenuto al primo calciatore irlandese della storia giallorossa. Dopo i sorrisi e gli autografi, Ferguson è ripartito in fretta: il tempo stringe, la nuova avventura comincia subito.

Oggi, come riportato da la Gazzetta dello Sport, svolgerà le visite mediche al Campus Bio Medico di Trigoria, poi arriveranno la firma, le foto ufficiali e la prima intervista in giallorosso. Ferguson arriva alla Roma in prestito per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35. Per lui un ingaggio da circa 1,2 milioni netti a stagione, superiore a quello percepito al Brighton. Sarà l’alternativa – ma forse anche un serio concorrente – a Dovbyk, che da domani dovrebbe tornare a disposizione dopo un affaticamento muscolare.

Nonostante una stagione deludente in Premier League, chiusa con un solo gol in 23 presenze tra Brighton e West Ham, Ferguson resta un prospetto di alto livello. Solo pochi mesi fa veniva considerato uno dei giovani più promettenti del calcio inglese. Celebre il video della Premier League che celebrava la sua tripletta al Newcastle nel settembre 2023, quando diventò il quarto più giovane di sempre a segnare tre gol in una singola gara. All’epoca, gli opinionisti Glenn Murray e Tim Sherwood lo descrivevano come un incrocio tra Harry Kane e Alan Shearer.

Ora spetterà a Gasperini rilanciarlo. L’allenatore apprezza il suo dinamismo e la sua “cattiveria” agonistica, qualità che potrebbero anche superare quelle di Dovbyk. All’inizio, probabilmente, si alterneranno, ma con il tempo potrebbero anche giocare insieme, specie in partite da rimontare. Gasp ha già provato il doppio centravanti in amichevole, aprendo uno scenario tattico intrigante. Ferguson, intanto, ha un solo pensiero: tornare presto a fare gol.