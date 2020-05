Roma, Fonseca: «Il calcio sarà completamente diverso»

Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, a proposito della ripresa del calcio dopo l’emergenza Coronavirus

Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano lusitano A Bola, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato del futuro del calcio dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it.

«Non sono uno di quelli che sostengono con forza che il mondo cambierà completamente, ma sono convinto che ci saranno perdite a tutti i livelli, che non potremo recuperare mai. Tornando al calcio, sarà completamente diverso. Protocolli rigidi e necessari stanno trasformando la nostra quotidianità: allenamenti individuali, equipaggiamento dei giocatori a casa o nelle loro stanze dei centri di allenamento, divieto di incontri e tutto il resto. E, quando si tornerà a giocare, bisogna rispettare una serie di altre misure. Tutti quanti, in modo da poter vivere in sicurezza. Sono misure indispensabili, che trovano il mio sostegno».