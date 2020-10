Roma, Fonseca: «Vincere la prima è importante. Testa al Milan»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la vittoria in Europa League contro lo Young Boys. Le sue parole

LA GARA – «Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori, devo dire che è stata una partita difficile. Non è facile giocare in questo campo, hanno vinto le ultime 15 partite, poi 2 anni fa la Juventus ha perso in questo campo. Abbiamo vinto bene».

PASSAGGIO DEL TURNO – «Mancano ancora tante partite, adesso dobbiamo pensare alla partita contro il Milan. Abbiamo fatto riposare un bel po’ di giocatori e questo è stato importante. Abbiamo rischiato, ma vincere la prima partita è sempre importante».

SPINAZZOLA – «Sta molto bene, è in un grande momento ed è un giocatore molto importante per la squadra».