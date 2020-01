Roma, Friedkin vuole chiudere prima del derby contro la Lazio

Roma, manca sempre meno all’ufficialità della cessione delle quote di maggioranza da parte di Pallotta a Friedkin

Continua senza sosta la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione delle quote di maggioranza della Roma. Ieri i tifosi giallorossi hanno fatto sentire la vicinanza alla squadra nel primo allenamento dell’anno al Tre Fontane e intanto hanno anche dato piena fiducia a quella che molto presumibilmente sarà la nuova dirigenza giallorossa.

Intanto il tutto prosegue ma il magnate texano spera che si possa risolvere prima del 26 gennaio, data in cui ci sarà il derby contro la Lazio. Per quanto riguarda il capitolo stadio qualcosa si muove anche qui. Entro febbraio-marzo dovrebbe esserci il via libera definitivo.