Roma-Frosinone gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Roma-Frosinone, delicatissima sfida per i giallorossi. La squadra di Di Francesco deve necessariamente vincere per uscire dalla crisi in cui è piombata. 1 punto nelle ultime 3 partite che hanno fatto infuriare i tifosi e la società. Partita che i giallorossi non si possono permettere di sbagliare.

ROMA-FROSINONE 1-0 – Cengiz Under! Che gol del turco! Salta due avversari e fa partire un violento sinistro che Sportiello riesce solo a deviare ma non fuori dalla porta.

ROMA-FROSINONE 2-0 – Assist di Santon, gol di Pastore: raddoppio della squadra di Eusebio Di Francesco.

ROMA-FROSINONE 3-0 – Fa tutto Under! Discesa sulla destra del turco e appoggio sotto porta per El Shaarawy che deve solo spingere in porta

ROMA-FROSINONE 4-0 – Kolarov cala il poker su assist di Luca Pellegrini.