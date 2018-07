Roma, Fuzato è il nuovo Alisson

La Roma acquista dal Palmeiras il portiere classe ’97 Daniel Fuzato per 100.000 euro e segna il decimo acquisto dall’inizio del mercato estivo. Sarà il terzo portiere dei giallorossi, ma è già definito il nuovo Alisson, primo portiere della Roma.

«E’ fatta per Fuzato, sarà il nostro terzo portiere». Queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, che ufficializza praticamente l’arrivo in giallorosso del portiere del Palmeiras che prenderà il posto lasciato libero da Lobont, ritiratosi al termine della scorsa stagione calcistica.

Portiere molto giovane, Fuzato nell’ultima stagione giocata con il Palmeiras nel campionato brasiliano, non ha collezionato presenze tra Serie A brasiliana e Copa Libertadores, venendo convocato solo una volta, nella sfida contro il Chapecoense.

Fuzato ha già vestito la maglia verdeoro della nazionale brasiliana Under 20 e sarà il decimo acquisto della Roma in questa prima parte di sessione estiva di mercato. Arriverà in Italia domenica, mentre lunedì mattina sosterrà le visite mediche con la squadra giallorossa. Firmerà con il club giallorosso un contratto quinquennale.

Roma che non si vuole fermare con ancora un mese e mezzo di mercato disponibile come confermato anche dal direttore sportivo Monchi: «Saremo attivi fino alla data di chiusura, una squadra come la Roma non si può mai fermare sul mercato».