 Roma, brutte notizie per Gasperini: quel giocatore a forte rischio contro l'Inter
1 minuto ago

Roma, ritorno alla normalità dopo la sosta: testa all’Inter e dubbi di formazione. C’è un calciatore che rischia di saltare la sfida.

Terminati gli impegni delle nazionali, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Sabato sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Roma e Inter, una partita che può dire molto sulle ambizioni e sugli equilibri di alta classifica. Dopo due settimane di pausa, il gruppo giallorosso si è finalmente ricompattato a Trigoria, dove Gian Piero Gasperini ha ritrovato quasi tutti i suoi uomini, con l’unica eccezione di Angeliño, ancora ai box per problemi fisici.

Lo spagnolo, come riportato da Il Messaggero, non si allena da dieci giorni a causa di una bronchite asmatica che lo ha costretto a saltare la gara contro la Fiorentina. Anche ieri ha svolto lavoro differenziato in palestra e la sua presenza contro l’Inter appare fortemente in dubbio. In caso di forfait, dovrebbe toccare a Tsimikas, rientrato in buone condizioni e galvanizzato dal gol segnato con la Grecia durante la sosta contro la Scozia.

Nel frattempo, a Trigoria sono rientrati tutti i nazionali. I primi ad aggregarsi al gruppo della Roma sono stati Ziolkowski e Tsimikas, seguiti poi da Koné, Celik e Dovbyk, tornati ieri. Il lavoro si è concentrato sul recupero fisico e sulla preparazione tattica in vista del big match di sabato. In mediana, Koné e Cristante dovrebbero formare la coppia titolare, mentre davanti resta vivo il ballottaggio tra Dovbyk e Ferguson per guidare l’attacco giallorosso.

Molti giocatori della Roma sono stati protagonisti positivi durante gli impegni internazionali. Ndicka e El Aynaoui hanno conquistato la qualificazione al Mondiale rispettivamente con Costa d’Avorio e Marocco, mentre Ferguson ha ritrovato la via del gol contro l’Armenia, interrompendo un lungo digiuno personale con la nazionale. Buone notizie anche dalle giovanili: Pisilli ha siglato una doppietta con l’Italia Under 21, Celik e Mancini sono andati a segno con le rispettive selezioni, con il difensore che ha timbrato il cartellino nella sfida contro Israele.

Ora però, la concentrazione è tutta su Roma-Inter. Gasperini – che ha elogiato la maturità del gruppo – punta a una prestazione di carattere per misurare le reali potenzialità della sua squadra contro una delle formazioni più forti del campionato. L’obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati e trasformare l’entusiasmo della sosta in energia positiva per la Roma che vuole restare agganciata alla zona Champions. LEGGI ANCHE >>> Roma Inter, Totti non ha dubbi: «Questi giocatori potranno decidere il match»

