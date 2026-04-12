Roma, tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto: i retroscena e i possibili sviluppi. Pronte delle decisioni drastiche!

In casa Roma il clima resta tesissimo e il confronto interno tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini viene ormai descritto come uno dei temi più pesanti del finale di stagione. Secondo Il Tempo, la frattura tra il senior advisor e l’allenatore sarebbe arrivata a un punto quasi irreversibile, al punto da rendere sempre più concreta l’idea che a fine anno uno dei due possa lasciare Trigoria. Anche La Gazzetta dello Sport racconta di un rapporto logorato da mesi tra mercato, divergenze strategiche e prese di posizione pubbliche. In ogni caso domani avverrà un faccia a faccia tra i due a Trigoria.

Roma, i Friedkin osservano e valutano il prossimo passo

Il punto centrale, secondo le ricostruzioni di queste ore, è il ruolo della proprietà. I Friedkin, almeno per ora, non hanno preso pubblicamente posizione, ma stanno seguendo da vicino l’evoluzione della vicenda. Diverse fonti riferiscono che alcuni atteggiamenti di Gasperini non sarebbero stati graditi dalla proprietà, perché ritenuti poco in linea con la linea aziendale del club. Tra i temi finiti sul tavolo ci sarebbero le critiche sul mercato, alcune uscite pubbliche e i rapporti non semplici con altre figure dell’area tecnica. La sensazione è che il problema non sia nato ora, ma venga da lontano.

Roma, a fine stagione può arrivare un nuovo ribaltone

La sensazione è che si tratti di una convivenza sempre più difficile. In mezzo ci sono stati i malumori sul mercato, i contrasti interni e una serie di episodi che hanno reso il rapporto progressivamente più fragile. Ora tutto porta alla resa dei conti di fine stagione. Prima c’è da capire se la Roma riuscirà a centrare l’obiettivo europeo, ma il tema più pesante resta un altro: decidere quale figura dovrà guidare davvero il prossimo progetto. La convivenza tra Ranieri e Gasperini appare sempre più complicata. E a Trigoria, oggi, l’idea di una vera “pax romanista” sembra molto lontana.