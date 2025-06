Roma, Ghisolfi addio dopo solo un anno: al suo posto i Friedkin pensano a Massara

Si separano dopo appena un anno le strade di Ghisolfi e della Roma: al suo posto potrebbe tornare Massara, in giallorosso dal 2011 al 2019

Le strade della Roma e di Florent Ghisolfi potrebbero separarsi dopo appena un anno. Come riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso sta valutando un cambio nella direzione sportiva e il nome in cima alla lista è quello di Frederic Massara. Per l’ex dirigente del Milan si tratterebbe di un ritorno, avendo già lavorato a Trigoria dal 2011 al 2019 in una lunga esperienza condivisa con Sabatini e poi Monchi. I Friedkin riflettono sull’opportunità di affidarsi a una figura più navigata e già collaudata nel contesto romanista, anche alla luce delle difficoltà riscontrate nell’ultima stagione.

Massara, artefice con Maldini del Milan campione d’Italia nel 2022, era stato seguito anche dalla Juventus per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Tuttavia, la pista bianconera si è raffreddata nei giorni scorsi, lasciando margine alla Roma per muoversi con decisione. Il suo profilo, apprezzato per equilibrio, competenza e conoscenza del mercato italiano e internazionale, convince la proprietà americana, che vede in lui l’uomo giusto per rilanciare il progetto giallorosso.