Roma, il comunicato per i rimborsi su abbonamenti e biglietti

Roma, con un comunicato la società dirama le modalità per accedere ai rimborsi su parte degli abbonamenti e biglietti non utilizzati.

DATA A SCADENZA- Per ottenere il rimborso, come si legge nel commento social sotto riportato ci sarà tempo fino al 23 luglio. Si tratta di voucher della quota parte degli abbonamenti non goduti e dei biglietti per le partite contro Sampdoria ed Udinese.