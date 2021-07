Roma, il giorno di Zaniolo: oggi in campo 311 dopo l’infortunio

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo a 9 mesi dall’infortunio al ginocchio

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo ed essere ancora una volta protagonista con la maglia della Roma. E oggi sarà il grande giorno per il talento italiano pronto disputare nuovamente una partita a 311 giorni dall’infortunio al ginocchio patito in Nazionale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zaniolo scenderà in campo nella prima amichevole estiva dei giallorossi di quest’oggi contro il Montecatini. E lo farà da esterno destro nel 4-2-3-1 di José Mourinho. Il gioiello del calcio italiano è stato tra i più brillanti nella Roma in questo avvio di ritiro e ora è pronto a riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto in questi 9 mesi.