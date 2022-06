Roma, il Valencia spara alto per Gonzalo Guedes: ballano 20 milioni

La Roma ha offerto 20 milioni al Valencia per Gonzalo Guedes, ma gli spagnoli rilanciano e chiedono il doppio per il portoghese

Mourinho e Tiago Pinto hanno individuato in Gonzalo Guedes come rinforzo per l’attacco della Roma.

Come riportato da Superdeporte, i giallorossi hanno pronti 20 milioni per l’attaccante portoghese del Valencia, ma gli spagnoli chiedono il doppio. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, la Roma non ha intenzione di mollare facilmente.