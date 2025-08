Problemi fisici per Ndicka e Soulé: la Roma fa i conti con i primi infortuni del precampionato

Roma, primi problemi nel precampionato per i giallorossi di Gasperini: si fanno male sia Soulé che Ndicka: preparazione in salita adesso

La Roma affronta i primi intoppi stagionali già durante il ritiro estivo. Nella vittoria per 2-0 in amichevole contro il Lens, Evan Ndicka e Matías Soulé hanno riportato due infortuni distinti che verranno monitorati nei prossimi giorni dallo staff medico giallorosso.

Per il difensore ivoriano, si parla di distrazione muscolare: Ndicka ha avvertito un fastidio nel corso del primo tempo ed è stato sostituito a scopo precauzionale. Le prime indicazioni parlano di un problema lieve, ma non da trascurare, anche in vista dei prossimi impegni. Ulteriori accertamenti serviranno a definire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Anche Soulé ha lasciato il campo con qualche preoccupazione in più: l’argentino, tra i migliori in campo, è uscito zoppicando a causa di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nei minuti finali. Il giocatore ha comunque lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, lasciando spazio a un cauto ottimismo, in attesa dei controlli medici.

Con l’inizio della stagione ormai alle porte, la Roma targata Gasperini si trova quindi a gestire i primi acciacchi fisici. La squadra è ora attesa dalla seconda parte del ritiro, in Inghilterra, che servirà a rifinire condizione e meccanismi prima dell’esordio ufficiale in Serie A, previsto per sabato 23 agosto contro il Bologna.

Durante il soggiorno britannico, i giallorossi affronteranno due test internazionali: il 6 agosto contro l’Aston Villa e il 9 contro l’Everton. È invece ancora da confermare l’eventuale amichevole del 16 agosto contro il Neom, che chiuderebbe la fase di preparazione.

Un avvio in salita, dunque, per il nuovo corso romanista, che dovrà già fare i conti con imprevisti fisici e gestione delle energie.