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Roma, infortunio Dovbyk: slitta ancora il rientro in campo dell’attaccante, ecco quando è previsto ora. Ultimissime novità

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Published

2 ore ago

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Roma, infortunio Dovbyk: non c’è pace per l’attaccante ucraino. Slitta ancora il suo rientro in campo, ecco quando tornerà

Non c’è davvero pace per l’infermeria della Roma. In un momento cruciale dell’annata sportiva, dove ogni singolo punto pesa come un macigno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società, i problemi di natura fisica continuano a tormentare la formazione capitolina, limitando pesantemente le scelte in vista del rush finale.

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La tegola Ferguson: intervento alla caviglia

Secondo Sky Sport, l’emergenza in casa giallorossa si è ulteriormente acuita. La prima nota dolente riguarda la situazione clinica di Ferguson. Il giocatore si è infatti recentemente sottoposto a un necessario intervento chirurgico per risolvere un fastidioso problema alla caviglia. Questa operazione lo terrà lontano dal rettangolo verde, privando la squadra di una pedina tattica fondamentale e costringendo lo staff a rivedere le rotazioni.

Il calvario di Dovbyk: rientro posticipato a maggio

Ma la doccia fredda più pesante per l’intero ambiente romanista riguarda le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante si era operato nel mese di gennaio in seguito a una severa lesione al tendine della coscia sinistra. Purtroppo, il suo percorso di riabilitazione ha subito una frenata: i giallorossi dovranno rinunciare al proprio terminale offensivo almeno fino alla metà del mese di maggio.

I piani stravolti di mister Gasperini

Si tratta di uno slittamento temporale che cambia radicalmente le prospettive. Il rientro dell’attaccante era stato inizialmente previsto per la fine di aprile, tempistica confermata in passato anche da Gian Piero Gasperini. Con questo ulteriore ritardo nella tabella di marcia medica, la stagione del numero nove può considerarsi praticamente finita. Un durissimo colpo per la Roma, che dovrà fare di necessità virtù per affrontare lo sprint finale senza i suoi uomini migliori.

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